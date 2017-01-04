غدا.. المبعوث الخاص بسوريا يعقد مؤتمرًا صحفيًا في جنيف

أعلنت الأمم المتحدة في جنيف أن المبعوث الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا /الخميس/، وذلك عقب ترأسه لاجتماع مجموعة العمل الدولية المعنية بالشأن الإنساني في سوريا، والتي تبحث ما يتعلق بسبل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع أيضا مايخص أزمة المياه في العاصمة السورية دمشق، والمستمرة منذ قرابة الأيام العشرة، والتي حذرت الأمم المتحدة من تداعياتها على صحة السكان هناك.