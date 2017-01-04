 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 09:09 مساءً
روابط سريعة
غدا.. المبعوث الخاص بسوريا يعقد مؤتمرًا صحفيًا في جنيف
الجلسة الثانية من الحوار بين حكماء الشرق والغرب بجنيف ـ سويسرا ـ شيخ اﻻزهر ـ احمد الطيب‎

غدا.. المبعوث الخاص بسوريا يعقد مؤتمرًا صحفيًا في جنيف

الأربعاء، 4 يناير 2017 09:07 م

أعلنت الأمم المتحدة في جنيف أن المبعوث الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا /الخميس/، وذلك عقب ترأسه لاجتماع مجموعة العمل الدولية المعنية بالشأن الإنساني في سوريا، والتي تبحث ما يتعلق بسبل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع أيضا مايخص أزمة المياه في العاصمة السورية دمشق، والمستمرة منذ قرابة الأيام العشرة، والتي حذرت الأمم المتحدة من تداعياتها على صحة السكان هناك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3