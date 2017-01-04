شرطة دبي تتلقى 6 آلاف و669 بلاغًا عن جرائم"الانترنت"الأربعاء، 4 يناير 2017 09:00 م
أعلن رئيس قسم التواصل الالكتروني بالإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي النقيب أحمد محمد عبد الله، أن القسم تلقى 6 آلاف و669 بلاغًا عن وقوع جرائم من خلال الموقع الاليكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي والتطبيق الذكي على شبكة الانترنت خلال عام 2016، بزيادة قدرها 10 % مقارنة بعام 2015، والتي سجلت 5 آلاف و351 بلاغًا.
وأضاف النقيب عبد الله - في تصريح اليوم الأربعاء - أن قسم التواصل الالكتروني بالإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، تلقى 28 ألفًا و725 رسالة الكترونية خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 15 % عن عام 2015؛ حيث تلقى القسم حينها 21 ألفًا و553 رسالة الكترونية.
وأكد حرص الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي على التعامل مع كافة الرسائل الالكترونية الواردة من الجمهور، وتحويلها للإدارات المختصة والرد عليها في غضون 48 ساعة فقط، وهو ما يتواءم مع التعهدات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.
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