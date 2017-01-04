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هيكل عن اتفاقية تيران وصنافير: لا توجد ضغوط على البرلمان
أسامة هيكل

هيكل عن اتفاقية تيران وصنافير: لا توجد ضغوط على البرلمان

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:44 م

قال  النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أنه لا توجد ضغوط تمارس على البرلمان بشأن تمرير اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الضمير الوطني هو الفيصل الوحيد في الاتفاقية.

ولفت هيكل، خلال حديثه لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم تامر أمين، أن الفصل في سعودية جزيرتي تيران وصنافير من عدمه يحتاج لدراسة تستغرق شهور، لافتًا إلى أنه لن يصوت برلماني بمجلس النواب بشأن اتفاقية تيران وصنافير إلا بعد اقتناع تام.

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