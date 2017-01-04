

أكد الإعلامي أحمد موسى: إنه لا تغيير وزاري في الوقت الحالي، ردا على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، حول تعديل وزاري وشيك.

ولفت أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»: إن معلوماته تؤكد أنه لا تعديل وزاري في الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن التعديل في يد رئيس الجمهورية، والأسماء جاهزة في حالة وجود تعديل وزاري.