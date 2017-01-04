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أحمد موسى: التعديل الوزاري في يد السيسي والأسماء جاهزة
احمد موسى

أحمد موسى: التعديل الوزاري في يد السيسي والأسماء جاهزة

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:42 م

 
أكد الإعلامي أحمد موسى: إنه لا تغيير وزاري في الوقت الحالي، ردا على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، حول تعديل وزاري وشيك.

ولفت أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»: إن معلوماته تؤكد أنه لا تعديل وزاري في الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن التعديل في يد رئيس الجمهورية، والأسماء جاهزة في حالة وجود تعديل وزاري.

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