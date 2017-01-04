تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر فيه المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وهو يطرد عدد من الراقصات من على خشبة المسرح خلال إحيائه حفل زفاف في إحدى المناطق الشعبية،

وحاولت الراقصات الظهور على المسرح للرقص أمام المدعوين، لكن عبد الباسط حمودة جرى ورائهن بالعصا لعدم رجوعهن إلى المسرح مرة أخرى.