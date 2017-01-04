 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 09:09 مساءً
روابط سريعة
فيديو.. عبد الباسط حمودة يطرد راقصات من فرح شعبي بالعصا
عبد الباسط حمودة

فيديو.. عبد الباسط حمودة يطرد راقصات من فرح شعبي بالعصا

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:41 م

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر فيه المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وهو يطرد عدد من الراقصات من على خشبة المسرح خلال إحيائه حفل زفاف في إحدى المناطق الشعبية،

وحاولت الراقصات الظهور على المسرح للرقص أمام المدعوين، لكن عبد الباسط حمودة جرى ورائهن بالعصا لعدم رجوعهن إلى المسرح مرة أخرى.

https://www.facebook.com/mys7shkedaa/videos/1724671744515054/
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3