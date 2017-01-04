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إطلاق نار في إسطنبول
مسلحون

إطلاق نار في إسطنبول

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:38 م

أفادت محطة “سي إن إن” التركي، وفق ما نقلت قناة “العربية”، أن إطلاق نار وقع في مطعم في منطقة الفاتح في مدينة “إسطنبول”.

وكان هجوم إرهابي وقع لسلة رأس السنة في ملهى ليلي راح ضحيته 39 ضخصا وإصابة 69 تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

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