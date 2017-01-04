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البابا تواضروس الثاني يفتتح المبنى الجديد لمطرانية طنطا
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني يفتتح المبنى الجديد لمطرانية طنطا

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:38 م

افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم /الأربعاء/ المبنى الجديد لمطرانية طنطا، وتوابعها بحضور محافظ الغربية أحمد ضيف صقر.

وأشاد البابا تواضروس بجهود كل المشاركين في أعمال تصميم وبناء وتنفيذ المقر الجديد للمطرانية، مؤكد أنه مبنى يليق بمطرانية طنطا لما لمدينة طنطا من أهمية تاريخية في مصر وما لإيبراشية طنطا من أهمية كنسية.

وألقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية في كنيسة مارجرجس بحي أبو النجا بمدينة طنطا بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وعدد من كبار أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وممثلين عن كنائس الطوائف المسيحية الأخرى في محافظة الغربية.

وقال البابا تواضروس في عظته إن الإنسان في العام الجديد 2017 يجب أن يتحلى بقيم الصلاة والأمانة والفرح والسلام والحب لكي يعيش بسعادة وفقا لتعاليم الكتاب المقدس.

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