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"السجون" تنقل 45 مسجونا بالقرب من ذويهم مراعاةً للبعد الإنساني
مصلحة السجون

"السجون" تنقل 45 مسجونا بالقرب من ذويهم مراعاةً للبعد الإنساني

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:20 م
خاص - محيط

وافق قطاع مصلحة السجون على نقل 45 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم مراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.
واستجاب قطاع مصلحة السجون على الطلبات المقدمة من 45 نزيلاً لنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية، ليبلغ عدد الذين تم الموافقة على نقلهم خلال العام المنصرم ألفًا و628 نزيلاً.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، ووفقاً للمنهج الحديث لأسلوب الفلسفة العقابية الحديثة في الاهتمام بكافة نزلاء السجون وأسرهم والوقوف المباشر على كافة المشكلات التي تواجههم، وتأكيدًا على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.

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