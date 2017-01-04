مدير تعليم القليوبية يتفقد لجان الإمتحانات بمدارس قليوبالأربعاء، 4 يناير 2017 08:16 م
تفقد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية عادل عطية، يرافقه مدير عام الإدارة سمير جاد الرب، سير الامتحانات بعدد من مدارس إدارة قليوب التعليمية.
وأكد مدير عام التعليم ضرورة توفير المناخ الملائم للامتحانات والإضاءة والتهوية بداخل اللجان ومراجعة قرارات الموانع للعمل باللجان والكنترولات وإجراءات تأمين اللجان والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بهذا الشأن، تفعيلا لبروتوكول التعاون مع مديرية أمن القليوبية والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب خلال سير الامتحانات.
وشدد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مشيرا إلى أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولا توجد أية شكاوى منها.
وشملت الجولة تفقد فصول المدرسة الفكرية وحجرات المبيت والمطبخ، حيث استمع عطية للطلاب ومقترحاتهم لتطوير العمل بداخل المدرسة.
في سياق آخر، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رمضان عبد الحميد، إن الامتحانات بدأت اليوم الأربعاء وتتوقف يوم 7 يناير الموافق لعيد الميلاد المجيد، وستستأنف يوم 9 يناير، مشيرًا إلى أن الشهادة الابتدائية ستبدأ امتحانات النصف الأول من العام الدراسي يوم 12 من نفس الشهر، أما المرحلة الإعدادية فتبدأ يوم 17 من الشهر الجاري.
وأضاف وكيل وزارة التعليم أنه تم التنسيق مع جميع الجهات، مشيرا إلى أن الأمن يقوم بدور فعال في تأمين اللجان والطلاب أثناء أداء الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 9 غرف عمليات فرعية وواحدة رئيسية، استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية داخل مقرات الإدارات التعليمية التسع، بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية بمقر مديرية التعليم.
بدورها، أكدت وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس سلمى الشاعر، عدم تلقى المديرية أية شكاوى بخصوص امتحان اللغة الأولى من طلاب المستوى الرفيع اليوم في لجان المدارس الرسمية للغات والخاصة لغات.
وأضافت أن امتحانات المستوى الرفيع سوف تستمر إلى غد /الخميس/ حيث يؤدى طلاب المستوى الرفيع بالشهادتين الابتدائية والإعدادية الامتحان في اللغة الثانية، وأضافت أن هذه الامتحانات تأتي ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2016 / 2017.
كان مدير عام التعليم العام مصطفى الزغبي، تفقد سير الامتحانات اليوم بمدارس موسى بن نصير الرسمية للغات وحسين مؤنس الرسمية المتميزة للغات، مؤكداً انتظام اللجان نافياً تلقى أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بخصوص الامتحان.
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