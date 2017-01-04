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بالفيديو.. أفضل الطرق الآمنة للتسوق عبر الإنترنت
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بالفيديو.. أفضل الطرق الآمنة للتسوق عبر الإنترنت

الأربعاء، 4 يناير 2017 10:48 م

الكثير منا يخاف من الشراء من خلال الإنترنت، رغم أن هناك أسواقاً كثيرة ومنتجات متنوعة، بل البعض منها يعد رخيصاً مقارنة بالواقع.

وكشفت صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، خلال مقطع فيديو مقدم من فناة “آب توديت” على الموقع الشهير “يوتيوب” نتعرف على طرق الشراء الآمنة على متاجر الإنترنت.،



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