فيديو.. جابر القرموطي يستقيل من "العاصمة" على الهواء

تقدم الإعلامي جابر القرموطي باستقالته من “قناة العاصمة” على الهواء مباشرة خلال تقديمه برنامج “مانشيت القرموطي” المذاع عبر القناة مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن القرموطي رحيله عن القناة، موضحا أن هذه الحلقة تعتبر الأخيرة له،مؤكدا أن لديه عرضين لقناتين آخرتين”.

وقال: إن طاقم الإعداد هو العمود الفقري للبرنامج، موجهاً كلامه لإدارة شبكة “العاصمة” بعد نقلها لرجل الأعمال إيهاب طلعت قائلاً “الشغل ده رزق”، مؤكداً أن العاملين تائهين بين إدارة قديمة وإدارة أخرى جديدة.​