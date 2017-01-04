بالصور.. الداخلية: هؤلاء المتورطين في تفجير الكنيسة البطرسية!الأربعاء، 4 يناير 2017 08:20 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار من ضبط عدد من الهاربين في قضية استهداف كنيسة القديسين بولس وبطرس بالكاتدرائية.
يأتي ذلك في إطار استكمال الجهود المبذولة لتتبع وملاحقة منفذي الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بولس وبطرس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضبط الهاربين (مهاب مصطفى السيد قاسم – كرم أحمد عبدالعال إبراهيم) من العناصر الرئيسية في ارتكاب الحادث، وتمكن فريق البحث من ضبط الثانى بينما لا زالت الجهود مستمرة لضبط الأول.
على جانب آخر، تمكن قطاع الأمن الوطنى من تحديد وضبط 3 من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للحادث والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة الحالية تستهدف منشآت حيوية ومهمة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وهم حمد عاطف عوض صالح “نقاش”، وعبدالرحمن عبدالفتاح على عويس، تاجر وعبدالحى نور الدين أبو المجد حسانين – عُثر بحوزة الأخير على (3) عبوات ناسفة وكذا 3 فرد خرطوش محلى الصنع وكمية كبيرة من طلقات الخرطوش.
وكشفت عمليات الفحص، سابقة ارتباط المضبوط أحمد عاطف بجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركته في تأمين مسيرات الجماعة باستخدام الأسلحة النارية وقناعته وباقى عناصر البؤرة بالأفكار التكفيرية واتفاقهم على الاشتراك في تنفيذ الحادث وتم إحالة المضبوطين المتهمين للنيابة لمباشرة تحقيقاتها وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الهارب مهاب مصطفى.
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