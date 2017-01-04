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بالأسماء.. التشكيل الجديد للجهاز الفني للزمالك
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجهاز الفني للزمالك

الأربعاء، 4 يناير 2017 08:03 م
كتب - محمد السباخي

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اليوم، على التشكيل النهائي للجهاز الفني الذي سيقود فريق كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال “منصور” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامجه “خاص مع سيف” على قناة “أون سبورت” مساء اليوم، انه اجتمع مع المدير الفني للفريق محمد حلمي ووافق على التشكيل الجديد للجهاز المعاون له والذي يتكون من:

محمد حلمي مديرا فنيا

خالد جلال مدربا عاما

محمد صبري مدربا مساعدا

أحمد عبد المقصود مدربا مساعدا ومحلل آداء

إسماعيل يوسف مديرا للكرة

مصطفي المنيري طبيبا للفريق

حمادة أنور مديرا إداريًا

أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي

ماركو رودريجو مدرب أحمال

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