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تونس تفوز على أوغندا بثنائية استعدادًا لأمم إفريقيا بالجابون
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تونس تفوز على أوغندا بثنائية استعدادًا لأمم إفريقيا بالجابون

الأربعاء، 4 يناير 2017 07:45 م

فاز المنتخب التونسي الأول لكرة القدم على نظيره الأوغندي بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب المنزه، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل.

أحرز هدفي المنتخب التونسي حمزة لحمر في الدقيقة السادسة ومحمد علي اليعقوبي في الدقيقة 47.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض مباراة ودية أخرى أمام منتخب مصر يوم الأحد المقبل، في ختام التحضيرات للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية للبطولة القارية، إلى جانب منتخبات الجزائر والسنغال وزيمبابوي، فيما يلعب منتخب أوغندا ضمن المجموعة الرابعة مع فرق مصر وغانا ومالي.

جدير بالذكر أن علي معلول لاعب فريق الأهلي شارك في التشكيل الأساسي للمنتخب التونسي في لقاء اليوم أمام أوغندا، وقدم أداء جيدا، وقام بصناعة الهدف الثاني الذي سجله محمد علي اليعقوبي.

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