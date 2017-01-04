التمييز بين الشخص الأمين والصادق، وبين الكاذب المنافق، ليس بالأمر الصعب كما تعتقد، فهي لا تتطلب أن تتسم بقدرات خارقة في الشخصية أو ان تمتلك الحاسة السادسة.

وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، فقد كشف مقطع فيديو عن علامات يمكنك من خلالها التفريق بينهما، وهذه مجموعة من الإشارات التي تنير لك الطريق وتجعلك تكتشف هؤلاء الأشخاص للمشاهدة.اضغط هنا.