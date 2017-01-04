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الأربعاء 4 يناير 2017 06:51 مساءً
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بالفيديو.. هكذا يمكنك التفرقة بين الشخص الصادق والمنافق
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بالفيديو.. هكذا يمكنك التفرقة بين الشخص الصادق والمنافق

الأربعاء، 4 يناير 2017 07:51 م

التمييز بين الشخص الأمين والصادق، وبين الكاذب المنافق، ليس بالأمر الصعب كما تعتقد، فهي لا تتطلب أن تتسم بقدرات خارقة في الشخصية أو ان تمتلك الحاسة السادسة.

وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، فقد كشف مقطع فيديو عن علامات يمكنك من خلالها التفريق بينهما، وهذه مجموعة من الإشارات التي تنير لك الطريق وتجعلك تكتشف هؤلاء الأشخاص للمشاهدة.اضغط هنا.

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