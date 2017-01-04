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النائب العام: إصدار بيانات متتابعة بتفاصيل قضية الرشوة
المستشار نبيل صادق النائب العام

النائب العام: إصدار بيانات متتابعة بتفاصيل قضية الرشوة

الأربعاء، 4 يناير 2017 07:13 م

أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أن النيابة العامة بصدد إصدار بيانات متتابعة بما تراه مناسبا للنشر فى وسائل الإعلام، بشأن التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة، فى قضية الرشوة الكبرى.

وشدد النائب العام – فى بيان صحفى – على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام بقرار حظر النشر فى القضية المقيدة برقم 1150 لـسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، مؤكدا على المسائلة القانونية لأى جهة تخالف ما ورد فى ذلك.

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