أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أن النيابة العامة بصدد إصدار بيانات متتابعة بما تراه مناسبا للنشر فى وسائل الإعلام، بشأن التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة، فى قضية الرشوة الكبرى.

وشدد النائب العام – فى بيان صحفى – على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام بقرار حظر النشر فى القضية المقيدة برقم 1150 لـسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، مؤكدا على المسائلة القانونية لأى جهة تخالف ما ورد فى ذلك.