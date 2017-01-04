يفتتح محافظ الغربية اللواء أحمد صقر، في العاشرة من صباح الغد ، عددا من المشروعات بمركز كفر الزيات، تشمل مدرسة كفر الشوربجي للتعليم الأساسي، ومحطة الرفع بقرية بنوفر الرئيسية، ومحطة رفع نصر الدين الفرعية بعزبة الأدهم، ومدرسة الطالبية للتعليم الأساسي، كما يتفقد محطة رفع الصرف الصحي الفرعية لقرية بنوفر، ومستشفى الحميات بكفر الزيات.