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محافظ الغربية يفتتح غدا عدد من المشروعات بمركز كفر الزيات
محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح غدا عدد من المشروعات بمركز كفر الزيات

الأربعاء، 4 يناير 2017 07:07 م
خاص - محيط

يفتتح محافظ الغربية اللواء أحمد صقر، في العاشرة من صباح الغد ، عددا من المشروعات بمركز كفر الزيات، تشمل مدرسة كفر الشوربجي للتعليم الأساسي، ومحطة الرفع بقرية بنوفر الرئيسية، ومحطة رفع نصر الدين الفرعية بعزبة الأدهم، ومدرسة الطالبية للتعليم الأساسي، كما يتفقد محطة رفع الصرف الصحي الفرعية لقرية بنوفر، ومستشفى الحميات بكفر الزيات.

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