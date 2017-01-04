محافظ الغربية: المنطقة التجارية بسبرباي توفر 50 ألف فرصة عملالأربعاء، 4 يناير 2017 07:20 م
قال محافظ الغربية أحمد ضيف صقر، إن تنفيذ مشروع المنطقة التجارية اللوجيستية بسبرباي، الذي يقام حاليًا على مساحة 83 فدانًا، سيعمل على توفير 50 ألف فرصة عمل، موضحًا أن تنفيذ المشروع يتم بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة “فيرن برود” المنفذة للمشروع.
ووجه المحافظة - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء مع سكرتير عام المحافظة اللواء طلعت منصور والسكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء السيد سعيد - بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق وتمهيد الطريق المؤدي للمنطقة وربط المنطقة التجارية بالطريق الدولي حتى تقوم الشركة المنفذة بالبدء في بناء المنشآت الداخلية للمنطقة، كما وجه بإقامة فندق مكون من 12 دورًا لخدمة المستثمرين والزائرين لمحافظة الغربية لافتقار المحافظة لمثل هذه الخدمة، وشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الصناعية بالمحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب.
كما ناقش المحافظ مع مسئول الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة ما تم تنفيذه بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى والتي تم طرح كراسات الشروط الخاصة بها للمستثمرين، حيث يبلغ عدد قطع الأراضي للمرحلة الأولى 73 قطعة تقدم إليها 80 مستثمرًا حتى الآن، وكذلك تمت مناقشة كيفية تحديث الصناعات اليدوية الموجودة داخل محافظة الغربية.
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