

تمكنت إدارة الأموال العامة بوسط الدلتا بالغربية من ضبط مستريح جديد نصب علي المواطنين وجمع 5 ملايين جنيه بغرض توظيفهم في تجارة المنسوجات، بنسبة أرباح كبيرة، وتعذر في السداد وتهرب من العملاء.

كان العميد شريف عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للأموال العامة بوسط الدلتا قد تلقى إخطارا من المقدم محمود سامي ضابط مباحث الاموال العامة يفيد ورود بلاغات من عدد من المواطنين مقيمين بدائرة كفر الزيات تؤكد قيام ” ش ع ” 45 عاما بجمع أموالهم بغرض توظيفها وعدم الوفاء بالسداد.

تم تشكيل فريق بحث وتم فحص البلاغات المقدمة وتبين صحة البلاغات ، وبلغت قيمة المبالغ 5 ملايين جنيه، وتم ضبط المتهم وإحالته لنيابة كفر الزيات العامة لمباشرة سير التحقيقات.

