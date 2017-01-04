يحذر الكثيرون من استخدام الملح ويطلقون عليه “السُّمّ الأبيض”، فماذا إذا كان الملح سحراً وعلاجاً؟.. يختلف الملح الذي نستخدمه يومياً في الطهي عن ملح البحر الغني بالفوائد الصحية والجمالية، الناتج من عملية تبخر المسطحات المائية المالحة مباشرة دون دخوله إلى مرحلة المعالجة، التي ينتج منها ملح الطعام المستخدم والمعروف بـ”السم الأبيض”، الملح المكرر أو المعالج خالٍ تماماً من جميع المعادن المفيدة الموجودة في ملح البحر، فيما عدا الصوديوم والكلوريد، وتؤدي زيادة تناولهما إلى كثير من المشكلات الصحية، وإليك قائمة بأهم استخدامات ملح البحر في جمالك، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.

العناية بالبشرة

يساعد محلول ملح البحر خاصة ملح البحر الميت، في الحفاظ على الجلد رطباً وناعماً، ويقلل من الخشونة والالتهابات الموجودة على سطح الجلد؛ ويرجع ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماغنسيوم المهم في تنشيط الدورة الدموية، والحفاظ على نقاء مسام البشرة.

مقشر لتنعيم البشرة

يعمل الملح مزيلاً طبيعياً للجلد الميت، لذلك يلعب دوراً مهماً في تنعيم البشرة وإظهارها بشكل حيوي، ويمكن صنع مقشر طبيعي في المنزل بمزج ¼ كوب من ملح البحر مع ½ كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وتقليب المزيج للحصول على عجينة سميكة، ثم أضيفي إليها 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك، مثل اللافندر والورد، ويمكنك استخدام هذا الخليط مع كل حمام للحصول على بشرة ناعمة باستمرار.

مساج للجسم

هل جربت الجلوس في حوض استحمام مذاب فيه كمية من ملح البحر؟.. فهو يساعد الملح على تنظيف البشرة وتطهيرها بعمق عبر امتصاص الأوساخ والشوائب الموجودة داخل المسام، بالإضافة إلى ذلك، يمنح شعوراً بالاسترخاء ويخلصه من تشنجات العضلات، ما يجعله علاجاً طبيعياً للأوجاع والآلام، وأداة لتخفيف الإرهاق العضلي والتوتر، ويساعدك في النوم بسهولة، وللحصول على أقصى استفادة أضيفي ثلث كوب ملح إلى حوض الاستحمام المملوء بالماء الدافئ وحركيه ليذوب، ثم اجلسي فيه من 20 إلى 30 دقيقة.

قناع للوجه

يعد مزيج ملح البحر والعسل قناعاً رائعاً لتنقية الوجه من الالتهابات والشوائب العالقة به بعد يوم عمل طويل، القناع عبارة عن مزيج من ملعقتين صغيرتين منه، و4 ملاعق صغيرة من عسل النحل الخام، فتكون لديك عجينة لدهن الوجه بالكامل، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم افركيه بمنشفة ناعمة مبللة بماء دافئ، قبل شطفه بُلطف بالماء الدافئ.

علاج حَب الشباب

ملح البحر؛ يحتوي على نسبة عالية من الكبريت الذي يساعد في تنقية البشرة من بعض الأمراض الجلدية، وعلى رأسها حَب الشباب، أضيفي الماء أو الخل لحفنة صغيرة منهوقومي بتوزيعه على الحبوب المتفرقة في وجهك.

التخلص من الانتفاخات حول العينين

بللي قطنة بمحلول ملح البحر لعمل مساج حول العين يومياً للمساعدة في تخفيف الانتفاخات الناتجة عن الإرهاق، بالإضافة إلى دوره في التخلص من الهالات السوداء.

تقليل السيلوليت

لا يمكن التخلص من السيلوليت بين ليلة وضحاها، لكن يمكن تخفيفه وإظهار الجلد بشكل أفضل باستخدام خليط من ملح البحر مع قطرات من زيت جوز الهند لتدليك المناطق المتضررة من السيلوليت، وتركها 20 دقيقة ثم شطفها بماءٍ بارد.

مزيل للعرق

يدخل ملح البحر في صناعة بعض مستحضرات التجميل، مثل مزيلات العرق المختلفة، فيساعد في تنشيط الدورة الدموية، وتجديد خلايا البشرة، وإزالة الجلد الميت للحصول على بشرة نظيفة وناعمة.

لتقوية وتلميع الأظافر

احصلي على أظافر لامعة وقوية عبر إضافة ملعقة صغيرة من ملح البحر مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم وواحدة من عصير الليمون إلى نصف كوب ماء دافئ، ثم انقعي أظافرك في الماء لمدة 10 دقائق، وافركيها بفرشاة ناعمة قبل غسلها.

العناية بالشعر

دلكي شعرك بملح البحر والماء لكي تتخلصي نهائياً من القشرة، وبالنسبة للبشرة، فهو يعمل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يجعل شعرك صحياً وجذّاباً باستمرار.

الحماية من تساقط الشعر

يساعد الملح في تعزيز نمو الشعر؛ لدوره الفعّال في تحفيز الدورة الدموية وتقوية البصيلات، فهو من العلاجات المهمة في حالة الإصابة بالتساقط.

علاج لقشرة الشعر

يمتص الملح الزيوت الزائدة في فروة الرأس، والتي تعتبر بيئة محفزة لنمو الفطريات وتكوين قشرة الشعر، واستخدام الملح في التخلص من القشرة بسيط للغاية، قومي برش ملعقتين صغيرتين من الملح على فروة رأسك، ثم بللي يديك بالماء، ودلّكي رأسك بلطف لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

غسول للفم

لم يعد هناك حاجة إلى ذهابك لجلسات تبييض الأسنان عند الطبيب، يطهر الملح الفم عند استعماله غسولاً يومياً، يتكون من ربع كوب من الماء، مذاب به نصف ملعقة من الملح مع نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم؛ فيقتل البكتيريا الضارة التي تسبب رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة.

تبييض الأسنان

يمكنك الحصول على أسنان بيضاء ولامعة بواسطة فرك أسنانك يومياً بخليط به ملعقة صغيرة من ملح البحر مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، باستخدام يديك أو فرشاة أسنانك.