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ضبط 166 قضية مخدرات و48 متهمًا
تهريب مخدرات

ضبط 166 قضية مخدرات و48 متهمًا

الأربعاء، 4 يناير 2017 07:02 م

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء جمال عبدالباري، على مدى 24 ساعة - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ لإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 166 قضية في مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات، وضبط متهم هارب من السجون العمومية، وضبط 48 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا حادثتي سرقة متنوعة، فضلا عن ضبط 4 متهمين بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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