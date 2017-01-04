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رد إعلامي سعودي على مطالب مرتضى منصور للاستغناء عن "كهربا".. شاهد
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رد إعلامي سعودي على مطالب مرتضى منصور للاستغناء عن "كهربا".. شاهد

الأربعاء، 4 يناير 2017 07:27 م

علق الإعلامي السعودي، وليد الفراج، على مطالبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمبلغ 400 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” لنادي اتحاد جدة والمعار إليه لمدة موسم.

وقال الفراج” خلال تقديم برنامجه “أكشن يا دوري” المذاع على قناة “إم بي سي أكشن” إن المستشار مرتضى منصور يطلب 400 مليون يورو لبيع “كهربا” للاتحاد بشكل نهائي، معبرا عن اندهاشه من الرقم قائلا: إن هذا المبلغ يعادل 200 مليون ريال سعودي فإذا كانت مدة التعاقد 5 سنوات، فإنه يكلف خزينة الفريق 40 مليون ريال في السنه ما يعادل 4 مليون في الشهر.

وتابع معلقا على هذه المطالب: سيادة المستشار نحن نحترمك ونقدرك بس ما عاد فيه خلاص”.

الجدير بالذكر أن “كهربا” يلعب لمدة موسم في صفوف اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة من الزمالك، وتألق اللاعب الدولي المصري بشكل لافت للنظر حيث سجل 12 هدفا مع الفريق ويأتي ثانيا في ترتيب قائمة هدافي دوري “عبد اللطيف جميل” السعودي لكرة القدم.



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