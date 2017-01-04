 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 06:59 مساءً
روابط سريعة
"كبد قومي المنوفية" ينجح في إجراء 3 عمليات زراعة كبد لأطفال بالمجان
الكبد، جسم، عضو، مرض، عظام، امعاء، ، جهاز هضمي

"كبد قومي المنوفية" ينجح في إجراء 3 عمليات زراعة كبد لأطفال بالمجان

الأربعاء، 4 يناير 2017 06:32 م
خاص - محيط

نجح فريق طبي بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية في إجراء جراحات لزراعة الكبد لثلاثة أطفال بالمجان تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أحمد الشعراوي عميد المعهد -في تصريح له اليوم - إن الأطفال الثلاثة من محافظات بني سويف والقاهرة كانوا يعانون من تليف الكبد نتيجة ضمور القنوات المرارية وتليف غير محدد السبب في الكبد، وتم التبرع لهم بأجزاء من أكباد متبرعين أحياء.

وأضاف أن العمليات تمت بالتعاون مع الخبير الياباني موري كاساهارا الذي أثنى على عمليات المعهد واستخدامه للتقنيات الحديثة في الجراحة والتخدير وخبرة التمريض بالمعهد أثناء وبعد العمليات الجراحية، وأن العمليات تمت بمهارة عالية بأيدى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وفريق تمريضى مدرب على أحدث تقنيات الرعاية الطبية العالمية.
في السياق أشار الدكتور هشام جادالله رئيس قسم الجراحة بالمعهد إلى أن التطورات الحديثة في غرف العمليات بالمعهد وتكنولوجيا المتابعة للوظائف الحيوية للمرضى بها كان له أثر كبير في نجاح تلك العمليات الكبرى لأطفال صغار في أشد الحاجة لكبد جديد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3