"كبد قومي المنوفية" ينجح في إجراء 3 عمليات زراعة كبد لأطفال بالمجانالأربعاء، 4 يناير 2017 06:32 م
نجح فريق طبي بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية في إجراء جراحات لزراعة الكبد لثلاثة أطفال بالمجان تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة.
وقال الدكتور أحمد الشعراوي عميد المعهد -في تصريح له اليوم - إن الأطفال الثلاثة من محافظات بني سويف والقاهرة كانوا يعانون من تليف الكبد نتيجة ضمور القنوات المرارية وتليف غير محدد السبب في الكبد، وتم التبرع لهم بأجزاء من أكباد متبرعين أحياء.
وأضاف أن العمليات تمت بالتعاون مع الخبير الياباني موري كاساهارا الذي أثنى على عمليات المعهد واستخدامه للتقنيات الحديثة في الجراحة والتخدير وخبرة التمريض بالمعهد أثناء وبعد العمليات الجراحية، وأن العمليات تمت بمهارة عالية بأيدى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وفريق تمريضى مدرب على أحدث تقنيات الرعاية الطبية العالمية.
في السياق أشار الدكتور هشام جادالله رئيس قسم الجراحة بالمعهد إلى أن التطورات الحديثة في غرف العمليات بالمعهد وتكنولوجيا المتابعة للوظائف الحيوية للمرضى بها كان له أثر كبير في نجاح تلك العمليات الكبرى لأطفال صغار في أشد الحاجة لكبد جديد.
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