وزير الخارجية يجتمع بممثلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية في مصر.. صورالأربعاء، 4 يناير 2017 06:26 م
عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاءا موسعًا بعدد من ممثلي الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية المعتمدين في مصر، وذلك بمقر وزارة الخارجية ظهر اليوم الأربعاء.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شمل مراسلي عدد كبير من الصحف ووكالات الأنباء من بينها نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز، بي بي سي، رويترز، وكالة أسوشيتدبرس، وكالة الأنباء الألمانية، وكالة الأنباء الفرنسية، وكالة الأنباء الأسبانية، وكالة روسيا سيجدونيا الروسية، وكالة شينخوا الصينية، جريدتيّ أساهي ويوميرو اليابانيتين، إذاعة ان بي آر الأمريكية، بالإضافة إلي قناة سكاي نيوز عربية، صحيفة الشرق الأوسط، وقناة العربية.
وأوضح، أن اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية علي التواصل الدائم مع الدوائر الإعلامية الدولية المؤثرة في اتجاهات الرأي العام العالمي، وذلك بهدف شرح حقيقة الأوضاع في مصر من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، بما يسهم في تصحيح الصورة المغلوطة التي يتم الترويج لها أحيانا في بعض وسائل الإعلام الدولية، حيث قدم الوزير شرحا مستفيضا حول مستجدات الأوضاع في مصر، لا سيما فيما يتعلق بالحرب علي الإرهاب، والدور الهام الذي تقوم به مصر في مكافحة الفكر المتطرف عبر المنابر الدينية المتنورة المتمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وقد حرص وزير الخراجية على الإجابة على جميع أسئلة المراسلين بشأن موقف مصر تجاه الأزمات والأوضاع الإقليمية المختلفة، وفى مقدمتها سوريا وليبيا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية، والجهود المصرية المستمرة للتوصل إلي تسوية لهذه الصراعات، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
وقد دار حوار مفتوح بين الوزير والمراسلين الأجانب تطرق لمختلف تلك الموضوعات، فضلا عن موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
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