 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 06:50 مساءً
روابط سريعة
وزير الخارجية يجتمع بممثلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية في مصر.. صور
سامح شكري‎

وزير الخارجية يجتمع بممثلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية في مصر.. صور

الأربعاء، 4 يناير 2017 06:26 م

عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاءا موسعًا بعدد من ممثلي الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية المعتمدين في مصر، وذلك بمقر وزارة الخارجية ظهر اليوم الأربعاء.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شمل مراسلي عدد كبير من الصحف ووكالات الأنباء من بينها نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز، بي بي سي، رويترز، وكالة أسوشيتدبرس، وكالة الأنباء الألمانية، وكالة الأنباء الفرنسية، وكالة الأنباء الأسبانية، وكالة روسيا سيجدونيا الروسية، وكالة شينخوا الصينية، جريدتيّ أساهي ويوميرو اليابانيتين، إذاعة ان بي آر الأمريكية، بالإضافة إلي قناة سكاي نيوز عربية، صحيفة الشرق الأوسط، وقناة العربية.

وأوضح، أن اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية علي التواصل الدائم مع الدوائر الإعلامية الدولية المؤثرة في اتجاهات الرأي العام العالمي، وذلك بهدف شرح حقيقة الأوضاع في مصر من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، بما يسهم في تصحيح الصورة المغلوطة التي يتم الترويج لها أحيانا في بعض وسائل الإعلام الدولية، حيث قدم الوزير شرحا مستفيضا حول مستجدات الأوضاع في مصر، لا سيما فيما يتعلق بالحرب علي الإرهاب، والدور الهام الذي تقوم به مصر في مكافحة الفكر المتطرف عبر المنابر الدينية المتنورة المتمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وقد حرص وزير الخراجية على الإجابة على جميع أسئلة المراسلين بشأن موقف مصر تجاه الأزمات والأوضاع الإقليمية المختلفة، وفى مقدمتها سوريا وليبيا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية، والجهود المصرية المستمرة للتوصل إلي تسوية لهذه الصراعات، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وقد دار حوار مفتوح بين الوزير والمراسلين الأجانب تطرق لمختلف تلك الموضوعات، فضلا عن موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

سامح شكري

15872004_1330306170374659_7028564008847655121_n

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3