 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 06:59 مساءً
روابط سريعة
برلماني ينتقد الحكومة: "ودن من طين وودن من عجين"
النائب احمد الجزار

بسبب ارتفاع الأسعار..

برلماني ينتقد الحكومة: "ودن من طين وودن من عجين"

الأربعاء، 4 يناير 2017 06:16 م
متابعات

أكد النائب أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن المواطن يعيش حالة من الذهول بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفًا ” الشعب بيكلم نفسه والناس هتجنن من الأسعار، والحكومة ودن من طين وودن من عجين وتركت المواطن في مواجهة مجلس النواب”.

وأضاف الجزار في بيان له اليوم الأربعاء، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة أصبحت السلعة الواحدة يزيد ثمنها اكثر من مرة في اليوم، وذلك في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية للدولة، متسائلاً أين جهاز حماية الاحتكار وجهاز حماية المستهلك من جشع التجار الموجود الآن.

وأشار عضو مجلس النواب المواطن يئن ويصرخ في اليوم مئات المرات من ارتفاع الاسعار ولايرى أي أمل في تحسن الأوضاع .

وطالب الجزار “بضرورة تفعيل دور الاجهزة الرقابية، والعمل على مراقبة الاسعار، ومنع استغلال وجشع التاجر”، مؤكدًا أن مجلس النواب على استعداد كامل أن يشرع قوانين لزيادة فاعلية الاجهزة الرقابية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3