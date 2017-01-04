أكد النائب أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن المواطن يعيش حالة من الذهول بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفًا ” الشعب بيكلم نفسه والناس هتجنن من الأسعار، والحكومة ودن من طين وودن من عجين وتركت المواطن في مواجهة مجلس النواب”.

وأضاف الجزار في بيان له اليوم الأربعاء، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة أصبحت السلعة الواحدة يزيد ثمنها اكثر من مرة في اليوم، وذلك في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية للدولة، متسائلاً أين جهاز حماية الاحتكار وجهاز حماية المستهلك من جشع التجار الموجود الآن.

وأشار عضو مجلس النواب المواطن يئن ويصرخ في اليوم مئات المرات من ارتفاع الاسعار ولايرى أي أمل في تحسن الأوضاع .

وطالب الجزار “بضرورة تفعيل دور الاجهزة الرقابية، والعمل على مراقبة الاسعار، ومنع استغلال وجشع التاجر”، مؤكدًا أن مجلس النواب على استعداد كامل أن يشرع قوانين لزيادة فاعلية الاجهزة الرقابية.