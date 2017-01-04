سلم محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، اليوم الأربعاء، 19 مشروعًا متناهي الصغر وبطاطين على الأُسر الأولى بالرعاية بقرية الكعابي الجديدة بمركز سنورس بمتوسط 4 آلاف جنيه للمشروع الواحد قدمتها جمعية مصر المحروسة بلدي.

حضر التسليم محمد بشير رئيس الجمعية، وعماد ربيع المدير التنفيذي ومحمد حسين مدير فرع الفيوم، والدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم أن الدولة تضع على قائمة أولوياتها الأسر الأكثر احتياجًا والمحافظة لا تألوا جهدًا في توفير كافة المساعدات العينية والمادية اللازمة لهم وترحب بمشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في العمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي من أجل الوصول إلى الأسر المستحقة في كل مكان، وقال إن المشروعات متناهية الصغر هي أساس التقدم والتنمية.

وقال عماد ربيع إن الجمعية بدأت نشاطها التنموي والخدمي بالفيوم منذ عام 2011 بمراكز اطسا وسنورس ويوسف الصديق والفيوم؛ حيث شاركت في تنفيذ مشروعات تنموية وتعليمية من خلال دعم الأُسر الأكثر احتياجًا لإقامة مشروعات متناهية الصغر وإقامة بعض المدارس بالقرى.