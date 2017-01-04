أبدى وزير الخارجية الإيطالي إنجيلينو ألفانو، اليوم /الأربعاء/، رغبة بلاده في “تسريع عمليات طرد وإبعاد المهاجرين” خارج حدودها، بعد توتر جديد في مركز للاستقبال.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن ألفانو قوله: “نتحرك بدقة وإنسانية، لقد أنقذنا العديد من الأرواح، لكننا نرفض أي انتهاكات للنظم من أي كان”، موضحًا: “لهذا السبب علينا تسريع عمليات الطرد والإبعاد، أسعى للتوصل إلى اتفاقات تحد من وصول المهاجرين وتمنع انطلاقهم”.

تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيطالي بعد اندلاع أعمال شغب، في وقت سابق، في مركز استقبال للمهاجرين في كونا جنوب غرب البندقية، إثر وفاة شابة من كوت ديفوار في الـ25 من العمر، حيث اتهم المهاجرون فرق الإغاثة بالتأخر في الوصول.