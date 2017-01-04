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رئيس الوزراء يلمح إلى تعديل وزاري قريباً
السيسي ورئيس الوزراء شريف اسماعيل‎

رئيس الوزراء يلمح إلى تعديل وزاري قريباً

الأربعاء، 4 يناير 2017 06:08 م

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن إجراء تعديل وزاري أو تغيير لمحافظين أمر  وارد طبقًا للأداء، مشيرًا إلى أن الرؤية القادمة تتطلب مجهودًا كبيرًا في المرحلة القامة التي تحتاج إلى جهد كبير من جميع المسئولين في الدولة من محافظين ووزراء، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية ضخمة والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع.

وأوضح إسماعيل - في تصريحات عقب انتهاء أعمال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء - زيادة سعر توريد قصب السكر إلى ٦٢٠ جنيهًا للطن بزيادة ٥٥ في المائة عن العام الماضي، وبالنسبة لسعر توريد القمح فسيكون طبقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف في حينه.

وأكد أن تكلفة سعر كيلو السكر ستصل إلى ٨ جنيهات بعد زيادة تسعير الطن إلى ٦٢٠ جنيهًا وسيضاف إليها تكاليف أخرى مثل الربحية، مشيرًا إلى أن تحديد سعر ٦٢٠ جنيهًا للطن مناسب جدًا.

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