اعتقلت السلطات الأمنية في السلفادور المذيع التلفزيوني الأشهر في البلاد ماكسيمليانو جونزاليز، الشهير بـ”الجورو ماكس”، وثلاثة آخرين على خلفية شبكة دعارة يجري التحقيق فيها منذ عامين.

وقالت المتحدث باسم مكتب المدعي العام فيوليتا أوليفاريس، إن جونزاليز الذي يقم برنامج “دومينغو T2” أصبح رهن الاعتقال لعلاقته بقضية شبكة دعارة الأطفال وتهريب البشر.

وأضافت أوليفاريس أن قرارات الاعتقال شملت أيضا أحد رجال الأعمال البارزين، واثنين آخرين تم ضبطهم في مطار سان سلفادور أثناء عودتهم من الخارج.

وأشارت إلى أن المدعي العام دوغلاس ميلينديز أصدر أمرا باعتقال جونزاليز بعد ظهور أدلة تثبت علاقته بالشبكة، التي كانت تستدرج الأطفال والقصر ما بين 13 و17 عاما، بزعم استخدامهم في الإعلانات التلفزيونية حيث كان تقديمهم إلى رجال الأعمال لممارسة العلاقات العاطفية مقابل مبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 300 دولار.

وأكدت أن جونزاليز سيقدم إلى المحاكمة، إذا ثبت تورطه في القضية لأنه يجب أن يدفع ثمن جرائمه.

