قتلت قوات الشرطة الاتحادية العراقية ،اليوم/الأربعاء/، قياديا بارزا بتنظيم(داعش) الإرهابي بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في تصريح صحفي، إن القوات قتلت المسؤول الإداري في داعش الإرهابي “أبو مروان” الحديثي خلال عملية تطهير حي “الوحدة” الذي حررته قوات “الرد السريع” التابعة للشرطة الاتحادية.

وأشار إلى أن الشرطة الاتحادية طهرت حيي المعلمين وعدن جنوب شرقي الموصل وتقوم بعملية تمشيط للقضاء على جيوب داعش في أطراف حي الوحدة.

وذكرت خلية الاعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن قوة من فوج الطوارئ الثامن بالموصل ضبطت سيارتين لداعش تحملان أرقام ولوحات تسجيل “ولاية نينوى”، خلال عملية تفتيش في أحد الدور بمنطقة حي البكر شرقي الموصل.

من جهة أخري، أكدت وزارة “البيشمركة” الكردية اليوم اعتقال 9 من الضباط والمقاتلين في البيشمركة بتهمة التعامل التجاري مع تنظيم داعش.. وقالت إن المعتقلين “مارسوا اعمالاً تجارية مع داعش وألقت قوة من استخبارات وزارة البيشمركة، وأن التحقيقات مستمرة معهم”.

وأوضح مدير الاعلام والتوعية الوطنية في وزارة “البيشمركة” هلكورد حكمت، في بيان صحفي، أنه تم اعتقال عناصر البيشمركة بتهمة اجراء تعاملات تجارية مع داعش في محافظة كركوك، وبعد انتهاء التحقيقات ستتم احالتهم إلى القضاء”.