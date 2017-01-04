 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 07:01 مساءً
روابط سريعة
محافظ المنيا: التنسيق بين قطاعات الصحة لتحسين الخدمات الطبية
محافظ المنيا اللواء عصام البديوي

محافظ المنيا: التنسيق بين قطاعات الصحة لتحسين الخدمات الطبية

الأربعاء، 4 يناير 2017 06:01 م
خاص - محيط

قال محافظ المنيا عصام البديوى، اليوم الأربعاء، إنه يتم حاليًا التنسيق بين جميع قطاعات الصحة بالمحافظة، والممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي وجامعة المنيا ومديرية الصحة، لتحقيق التعاون الأمثل في خدمة المواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لهم .
وناقش المحافظ، مع شباب مبادرة “مصر في عيون شبابها”، عددًا من القضايا الهامة التي تمس المواطنين ومنها الاستثمار والرياضة والترويج السياحي للمحافظة والرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار وتفعيل إدارة الأزمات وتفعيل دور مراكز التدريب المهني.
وفي سياق مختلف أكد المحافظ على المضي نحو تحقيق النماء الثقافي لأبناء المحافظة عن طريق إنشاء عدد من المكتبات بجنوب وشمال المحافظة بالإضافة إلى تفعيل دور المكتبات المتنقلة القدرة على الذهاب إلى القرى والانتشار في كافة ربوع المحافظة لعمل تنوير ثقافي للشباب في جميع المجالات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3