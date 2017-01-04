قال محافظ المنيا عصام البديوى، اليوم الأربعاء، إنه يتم حاليًا التنسيق بين جميع قطاعات الصحة بالمحافظة، والممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي وجامعة المنيا ومديرية الصحة، لتحقيق التعاون الأمثل في خدمة المواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لهم .

وناقش المحافظ، مع شباب مبادرة “مصر في عيون شبابها”، عددًا من القضايا الهامة التي تمس المواطنين ومنها الاستثمار والرياضة والترويج السياحي للمحافظة والرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار وتفعيل إدارة الأزمات وتفعيل دور مراكز التدريب المهني.

وفي سياق مختلف أكد المحافظ على المضي نحو تحقيق النماء الثقافي لأبناء المحافظة عن طريق إنشاء عدد من المكتبات بجنوب وشمال المحافظة بالإضافة إلى تفعيل دور المكتبات المتنقلة القدرة على الذهاب إلى القرى والانتشار في كافة ربوع المحافظة لعمل تنوير ثقافي للشباب في جميع المجالات.