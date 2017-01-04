فيتامينات يجب تناولها بعد بلوغك الأربعينالأربعاء، 4 يناير 2017 05:57 م
مع بلوغ سن الأربعين، يحتاج جسم الإنسان إلى بعض الفيتامينات على هيئة مكملات غذائية للحفاظ على الصحة والوقاية من عدد كبير من الأمراض التي تظهر مع التقدم بالعمر.
ورغم أن تلك الفيتامينات الأساسية موجودة في العديد من المأكولات كاللحوم، الأسماك، الدواجن والخضروات وغيرها إلا أن امتصاص الجسم لها والاستفادة منها يقل مع بلوغ الأربعين عاماً، لذا يجب الاستعانة بالمكملات الغذائية لضمان الفائدة، وفيما يلي أهم الفيتامينات التي يجب الحرص على تناولها بانتظام مع بلوغ العقد الرابع من العمر، حسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة وهي كالآتي:
1- فيتامين B12
يعتبر فيتامين B12 ضرورياً جداً لضمان كفاءة عمل المخ والجهاز العصبي، فضلاً عن دوره في تكوين كرات الدم الحمراء.
2- الكالسيوم
يساهم الكالسيوم في منع الإصابة بالعديد من الأمراض مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، وهشاشة العظام التي قد تسبب الكسور الخطيرة، ويجب على من هم فوق الأربعين تناول 1000 ملجم من الكالسيوم يومياً، لذا فينصح بتناولهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب واللبن الرائب، العدس، الفاصوليا، التوفو، والسمك، والسبانخ، وغيرها إلى جانب مكملات الكالسيوم الغذائية.
3- فيتامين D
يعتبر فيتامين D ضرورياً لمنع أنواع مختلفة من السرطان وأمراض الكبد والسكري وأمراض القلب، كما يساعد على تثبيت الكالسيوم في العظام، وتعد أشعة الشمس أفضل مصادره، بالإضافة إلى منتجات الألبان، والحبوب، والأسماك. ويوصى لمن هم فوق الأربعين بتناول 4000 وحدة دولية يومياً، لذا ينصح بتناول المكملات الغذائية إلى جانب الأطعمة السابقة.
4- المغنسيوم والبوتاسيوم
للوقاية من ارتفاع مستويات ضغط الدم، ينصح من هم فوق الأربعين بالالتزام بتناول الجرعات الموصى بها من الماغنيسيوم والبوتاسيوم، وفي هذا العمر، تقدر الجرعة الموصى بها من الماغنيسيوم بـ 320 ملجم والبوتاسيوم 4.7 جرام يوميا.
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