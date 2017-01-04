محافظ الشرقية يغلق "عمليات مستشفى خاص" بالزقازيق بسبب الإشتراطات الطبيةالأربعاء، 4 يناير 2017 05:57 م
قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد اليوم /الأربعاء/ غلق جناح العمليات بمستشفى خاص بمدينة الزقازيق إداريا لمدة شهر، وذلك لعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى بجناح العمليات وعدم فصل المخلفات الطبية الخطرة وعدم مطابقة غرفة النفايات لللمواصفات والاشتراطات الطبية .
وقال المحافظ ـ في بيان اليوم ـ إن وكيل وزارة الصحة الدكتور حسام أبو ساطى قدم مذكرة أوضح خلالها مخالفة المستشفى لأحكام القانون 153 لسنة 2004 والخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الطبية غير الحكومية وأن مديرية الصحة قامت بتحرير محضر لإدارة المستشفى بشأن تلك المخالفات فى قسم أول الزقازيق .
وفي السياق، قرر المحافظ مجازاة 28 من العاملين بأربع وحدات محلية بمركزي الزقازيق ومنيا القمح بخصم 3 أيام من راتبهم وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم لانصرافهم من عملهم قبل مواعيد الانصراف الرسمية دون عذر قانونى.
وأشار إلى أنه كلف إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة للمرور على الوحدات المحلية للتأكد من انضباط العاملين بها وتقديم الخدمات للمواطنين، فتبين تغيب 16 موظفا بوحدتي شيبة وام الزين و12 موظفا بوحدتى بنى هلال وشلشمون الجديدة وتركهم مقر عملهم دون إذن أو عذر قانونى، موضحا أنه كلف إدارة المتابعة الميدانية بالمرور المستمر على كافة الوحدات المحلية والصحية والاجتماعية للتأكد من انضباط العمل والعاملين بها .
وأضاف أنه قرر عزل 5 موظفين من مديرية الشئون الصحية من بينهم مدير شئون العاملين ومدير مكتب وكيل وزارة الصحة الاسبق و الصادر ضدهم أحكاما بالسجن لتزورهم عقود عمل والتربح من وظيفتهم والإضرار العمد بالمال العام، كما قرر فصل 19 موظفا بمديرية الصحة لتعينهم بعقود مزورة وإيقاف 20 موظفا آخرين من المتعاقدين فى إطار نسبة ال 5% لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك لعدم أحقيتهم فى التعيين لحين انتهاء التحقيقات معهم فى النيابة العامة.
من جانبه، قرر المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية المستشار ياسر هندى حبس 11 موظفا بمديرية الشئون الصحية 15 يوما لاتهامهم بتزوير عقود المعينين من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما قرر سرعة ضبط وإحضار 14 موظفا آخرين تم تعينهم بالمخالفة لشروط تعيين المعاقين.
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