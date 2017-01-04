

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأربعاء، بترعة أمام قرية ساحل الجوابر مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

ولفتت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى الشهداء المركزي، فيما تم نقل مصابين إلى مستشفيات رمد شبين الكوم، و6 مصابين بمستشفى الشهداء المركزي، لافتة إلى أن حالة المصابين تراوحت ما بين سحجات وكدمات.

الجدير بالذكر أنه وفور وقوع الحادث تم الدفع بــ 12 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين.