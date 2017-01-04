"الوزراء" يوافق على قرارات خاصة بالتيسيرات الاستثماريةالأربعاء، 4 يناير 2017 05:03 م
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس، على اتخاذ إجراءات تتضمن إضافة بعض التيسيرات للشركات الاستثمارية القائمة بأعمال الزراعة واستصلاح الأراضي المحيطة بمدينة توشكى، فيما يتعلق بإتاحة الوحدات السكنية والإدارية والمباني التي تمت أو يجري تنفيذها بمدينة توشكى الجديدة، سواء ضمن مشروع الإسكان المتوسط أو الاجتماعي، على النحو الذي يدفع قدماً نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية بالمدينة في كافة المجالات الصناعية.
وفي إطار تعزيز جهود الدولة لتوفير السلع التموينية والأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، وافق مجلس الوزراء على مضاعفة التسهيلات الائتمانية المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء السلع الغذائية الرئيسية من 8 مليارات جنيه إلى 16 مليار جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة ستاد القاهرة التصرف بنظام حق الاستغلال لمدة 12 عاماً في محطة تموين المواد البترولية البالغة مساحتها حوالي 2470 م2 والكائنة بشارع صلاح سالم بالقاهرة إلى الجمعية التعاونية للبترول ـ شركة التعاون للبترول.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 166 م2 بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة لصالح نادي رشيد الرياضي، لإقامة مبنى للأنشطة الرياضية.
وفي إطار حرص الحكومة على التعاقد على المحاصيل الزراعية الرئيسية بأسعار مناسبة مع المزارعين، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر التوريد لطن قصب السكر ليكون 620 جنيه لموسم عام 2017.
كما تم التأكيد على الإجراءات التي تتم لضبط التدفقات النقدية بين وزارة المالية والتموين فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة لتوريد محصول القصب لسرعة السداد للمزارعين، كذلك تم التوجيه بسرعة عقد اللجنة المشكلة لتداول السكر لوضع كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمليات التداول والاستيراد. وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد تم الاتفاق علي تحديد سعر توريد القمح المحلي سيكون طبقاً للسعر العالمي المعلن الذي تشترى به هيئة السلع التموينية وفقاً لضوابط محددة تشمل السعر العالمي للقمح وسعر الصرف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية “ممثلة في وزارة التعاون الدولي” بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) لتمويل الخدمات الإستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2016.
وفي إطار حرص الدولة لتطوير المنشآت الرياضية لرعاية مواهب الشباب في مختلف الرياضات، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1500 م2 ضمن منافع الترعة السوهاجية المستغنى عنها والكائنة بحوض نجع الشيخ وحشي، بناحية جهينة الشرقية، بمركز جهينة بمحافظة سوهاج لصالح مديرية الشباب والرياضة بالإيجار الإسمي، وذلك لإضافتها لنادي النصر الرياضي لتوسعة الملاعب الرياضية.
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