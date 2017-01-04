أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها لما وصفته بمهزلة المحاكمة الصورية للجندي الإسرائيلي ليئور أزاريا، الذي قتل الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، في الــ 24 من مارس العام الماضي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء : “منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيديو المصور، الذي يوثق جريمة إعدام الشهيد الشريف في مدينة الخليل، تحاول الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة السياسية والعسكرية والقضائية، امتصاص ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة البشعة، عبر مسرحية الاحتجاز الشكلي للجندي القاتل ومحاكمته صورياً، وذلك للتحايل على المحاكم الدولية والهروب من المساءلة القانونية”.

وأضافت أن : “ما جرى اليوم في محاكمة الجندي القاتل، وأجوائها العائلية والشعبية، والطريقة التي دخل فيها ضاحكاً إلى قاعة المحكمة، ليأخذ مكانه إلى جانب ذويه، دليل واضح على عدم الجدية والاستهتار بحجم الجريمة التي ارتكبها”.

ولفتت إلى أن غياب القادة والمسؤولين السياسيين والعسكرين الذين حرضوا على قتل الفلسطينيين وأصدروا التعليمات بتسهيل عمليات إطلاق النار عليهم، دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال، عن قاعة المحكمة، محاولة لإظهار الجريمة وكأنها تصرف فردي.

وشددت الخارجية على أن المطلوب ليس فقط محاكمة وإدانة القاتل “أزاريا”، بل محاكمة المنظومة الاحتلالية برمتها التي تتسابق وتتكامل في التحريض على قتل الفلسطينيين، وترتكب يوميا عشرات الجرائم بحقهم، ضاربة بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، إلى التعامل بجدية مع هذه المحاكمة الصورية، والوقوف بحزم أمام الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين بما فيها القتل خارج القانون، وتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية حيال جرائم الاحتلال.