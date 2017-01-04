حررت الشرطة الهندية ما يقرب من 200 طفل، معظمهم تحت عمر 14 سنة، حيث كانوا يعملون في قمائن الطوب في ولاية تيلانجانا، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية في المنطقة.

ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأمنية عن مسؤولين أمنيين هنود قولهم، اليوم الأربعاء، إن العملية الأمنية جاءت ضمن “عملية الابتسامة” التي تهدف لمعالجة قضية عمالة الأطفال في البلاد.

ومع وجود ما يقدر بـ 12.6 مليون طفل يعملون في مهن خطرة، يوجد في الهند أكبر عدد من ‏العمال من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة في العالم.‏