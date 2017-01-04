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"المُحامين": مصر محطة تصدير لأعضاء البشر
سامح عاشور - نقابة المحامين - نقيب المحامين

"المُحامين": مصر محطة تصدير لأعضاء البشر

الأربعاء، 4 يناير 2017 04:55 م

قال المحامي مصطفى الجمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المُحامين، إن مصر تحتل مرتبة متقدمة في تجارة الأعضاء البشرية، منوهًا إلى أن مصر أصبحت محطة من محطات تصدير السلع العضوية.

وشدد “الجمال”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أمنية مصرية” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، على أن التجارة في الأعضاء البشرية أصبحت مقننة على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه يتم استجلاب بعض الأفارقة واستغلال الظروف الاقتصادية والفقر والجهل، والقيام بشراء الأعضاء البشرية لأطفال أو الكبار، سواء بموافقتهم أو سرقة أعضائهم.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة وضع قوانين رادعة، للحد من ظاهرة التجارة في الأعضاء البشرية، ومعاقبة من يقوم بذلك.

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