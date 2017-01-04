أكد النائب خالد أبو زهاد عضو مجلس النواب، أن تحديد الحكومة سعر قصب السكر بـ620 جنيهًا للطن، محاولة جديدة لتدمير زراعة قصب السكر في مصر، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري تعرض خلال الفترة الماضية لمخاطر حقيقية جعلته يترك ارضه.

وأوضح أبو زهاد في بيان له اليوم الأربعاء، أن الزيادة التي اقرها البرلمان ب120 جنيه على السعر القديم لا تتناسب مع تكلفة إنتاج الفدان، مؤكدا على ضرورة رفع المعاناه عن الفلاحين ورفع سعر الطن إلى 800جنيه على اقل تقدير.

وأضاف أن قصب السكر يعتبر محصول استراتيجي ولا يمكن الاستغناء عنه وخاصة واننا نعيش أزمة نقص السكر منذ فترة، ووصل فيها سعر كيلو السكر الواحد إلى 15 جنيه، مطالبًا الحكومة بالاستماع إلى الفلاحين ومراعاة ظروفهم المادية وتحقيق هامش ربح لهم يساعدهم في الاستمرار في زراعة قصب السكر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر في الأساس دولة زراعية، ولكن نتيجة للسياسات الخاطئة للحكومات المصرية المتعاقبة قضت على الزراعة المصرية التي كانت تشتهر على مستوى العالم بها مثل القطن طويلة التيلة وغيرها.