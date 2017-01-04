برلماني يتقدم بطلب إحاطة للنواب بشأن نقص المستلزمات في "أورام المنصورة"الأربعاء، 4 يناير 2017 05:00 م
تقدم النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، بطلب احاطة بشأن وجود أزمة إنسانية بقسم علاج الأورام و الطب النووي بجامعة المنصورة وذلك بسبب نقص المستلزمات الخاصة بعلاج المرضي المتوافدين عليه.
وصرح عامر بان قسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة المنصورة قد شهد زحاما وتكدسا ويقف القائمون علي القسم عاجزين أمام تدفق المرضي لعدم توافر العناصر الأساسية لعلاج المرضي مثل اليود المشع ونقص الأجهزة اللازمة للعلاج نظرا لتكلفتها العالية.
وقال إن رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، أكد له بأن القسم يواجه صعوبات في ظل نقص الأجهزة الإشعاعية بسبب ارتفاع سعرها لتخفيف قائمة الانتظار ولسد العجز في علاج مرضي الأورام والتي تصل الي30 مليون جنيها.
فالقسم في حاجة ملحة لجهاز التماثل الذي يمكن الطبيب من التخطيط للحالات قبل الجلسات وأيضا نحتاج الي جهاز معجل خطي كبير حديث كما أن القسم حاليا بصدد تركيب جهاز للكوبالت من وزارة التعاون الدولي ومن “التبرعات”.
كما أشار إلي أن هناك عجز في رصيد القسم من المواد العلاجية كاليود المشع الذي يتم توريده لنا من كبري الشركات بالقاهرة ويقوم القسم بشراء اليود المشع الاساسي في العلاج من التبرعات الزهيدة التي يوفرها بالجهود الشخصية.
وأضاف أن المريض يحتاج في الجرعة الواحدة من80 مللي الي100 مللي بسعر1000 جنيه علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي لإتمام كورس العلاج اللازم لحالته،بينما يصل ثمن تلك الجرعة بالخارج7 آلاف جنيه.
ولفت إلى أنه علي الرغم من انتشار مراكز علاج الأورام إلا أن مرضي ست محافظات يتوافدون علي المركز بالمنصورة بمعدل33 ألف مريض سنويا للمتابعة وفي القسم الداخلي يعالج3 آلاف حالة سنويا ويعمل القسم علي علاج مرضي أورام ما قبل الجراحة أو بعد الجراحة فضلا عن الحالات التي نقوم بتحويلها لعدم توافر المواد المعالجة.
كوشدد على أن الأدوية المتوافرة للمركز لا تواكب عدد الحالات المترددة علي القسم، وذلك لزيادة عدد المرضي سنويا فمريض العلاج الكيماوي يستمر علاجه من3 الي6 شهور ثم يتابع العلاج كل شهر ثم كل شهرين في السنة الثانية علي مدي الحياة، ويعمل المركز كفريق عمل وقرار العلاج يكون جماعيا لعلاج مرضي الأورام لتقرير بروتوكول العلاج الكيماوي والعلاج الموجه.
وطالب فرج عامر الحكومة بدراسة أبعاد تلك الأزمة بشكل وافي و سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل سرعة حلها وذلك نظرا لأن تلك الأزمة تمس الأمن القومي المصري، وذلك لأنها تمس وبشكل مباشر صحة وسلامة أرواح المصريين.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
الشرطة تلقي القبض على نشطاء يحتجون على مرشح ترامب لوزارة العدل
اعتقلت الشرطة في ولاية ألاباما الأمريكية ستة نشطاء أمريكيين من أصول أفريقية مدافعين عن الحقوق المدنية نظموا اعتصاما في مكتب السناتور جيف سيشنز يوم الثلاثاء ...Wed, 04 Jan 2017 07:13:51 GMT
-
تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !
بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي ...Tue, 03 Jan 2017 07:46:59 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:21:46 GMT
-
استحداث أقوال أمنية من شرطة النجدة للتعامل مع البلاغات الهامة
قامت مديرية أمن القاهرة باستحداث أقوال أمنية من شرطة النجدة للتعامل مع بلاغات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بزيادة الخدمات ...Wed, 04 Jan 2017 14:18:30 GMT
-
بالصور.. علماء يكتشفون عضوا جديدا في جسم الإنسان
ذكرت مجلة علمية مرموقة، الثلاثاء، إن علماء اكتشفوا “عضوا جديدا” في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان. وما يسمى “مساريق”، هي عبارة عن أغشية تغلف الأمعاء، كان يعتقد في ...Wed, 04 Jan 2017 14:03:34 GMT
-
سيناريست: «مولانا» سيحقق قدرا من «النفاق» سعى المنتج والمؤلف لتحقيقه
قال السيناريست أحمد عاشور إن العرض الخاص لفيلم “مولانا” جاء مخيبا للآمال وخالي من المحتوى الفكري الذي يبحث الكاتب عنه لعمل تأثير إيجابي في المجتمع. وأشار “عاشور” ...Wed, 04 Jan 2017 14:03:34 GMT
-
مصدر أمني: قاتل "صاحب محل الخمور" يعتنق الأفكار التكفيرية
قال مصدر أمني مسؤول، إن تحريات الأمن الوطني، دلت على أن المتهم بذبح صاحب محمصة بالإسكندرية، عنصر معتنق للأفكار التكفيرية. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم ...Wed, 04 Jan 2017 13:31:41 GMT