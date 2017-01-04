أعلنت القوات المسلحة الأندونيسية اليوم الأربعاء عن تعليق كافة أشكال التعاون العسكري مع أستراليا بسبب مسائل “فنية”، رغم أن بعض التقارير قالت:”إن تلك الخطوة تأتي بعد العثور على مواد مهينة للجيش الإندونيسي في قاعدة أسترالية”.

وقال المتحدث باسم الجيش الأندونيسي، الميجور جنرال ووريانتو: “إنه سيتم استئناف التعاون فور إيجاد حل لتلك المسائل الفنية”.

وأضاف “نستمر في التواصل معهم لشرح تلك المسائل”، وذلك دون إبداء أي تفاصيل.

وأكدت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريس باين أن “إندونيسيا أبلغت استراليا بأنه سيتم تعليق التعاون الدفاعي”.

وأضافت أن بعض المخاوف أثارها مسئول إندونيسي الشهر الماضي “بشأن بعض مواد التدريس وتعليقات في منشأة عسكرية للتدريب على اللغة في استراليا”.

وتابعت باين أنه يجرى التحقيق في الحادث، بينما “بعض التفاعل بين المؤسستين الدفاعيتين تأجل حتى تسوية القضية”.

وقالت باين إن “أستراليا ملتزمة ببناء علاقة دفاعية قوية مع إندونيسيا، من خلال التعاون في التدريب. سنعمل مع إندونيسيا لاستعادة التعاون الكامل في أقرب وقت ممكن”.

كانت صحيفة “كومباس” اليومية ذكرت أن القرار اتخذ في ديسمبر بعد أن رصد مدربون من القوات الخاصة بالجيش الإندونيسي بعض المواد في مركز تدريب للجيش الأسترالي “تهين” الجيش الإندونيسي.

وغالبا ما تتسم العلاقات بين إندونيسيا وأستراليا بالتوتر.

وعلقت إندونيسيا في 2013 التعاون العسكري والاستخباراتي مع أستراليا بعد أن كشفت عن أن جواسيس أستراليين قاموا بالتنصت على هاتف الرئيس آنذاك سوسيلو بامبانج يودويونو، وكذلك بعض أعضاء دائرته الداخلية بما في ذلك زوجته.