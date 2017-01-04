ميركل تدعم مقترح إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية في البلادالأربعاء، 4 يناير 2017 04:42 م
ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدعم بشكل أساسي مقترح وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير بإعادة هيكلة الجهاز الأمني في البلاد، مشيرا إلى ضرورة الاستجابة للتحديات الأمنية.
قال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية جورج شايتر، اليوم الأربعاء، بالعاصمة برلين: “إن المستشارة الألمانية كانت قد أعلنت أن الوزير الاتحادي دي ميزير سيقدم مقترحات لتحسين الأمن الداخلي وشجعته على ذلك”.
وتابع المتحدث قائلا: “إننا نعيش حاليا في فترة تحديات جديدة والسؤال الرئيسي هنا يتمثل في: ما هي الردود المناسبة على هذه التحديات؟، وليس السؤال عما إذا كان إدخال تغييرات تنظيمية مناسبا أم لا، أي أن رفض واستبعاد كل شيء بشكل قطعي من البداية لا يمكن أن يكون الطريق الصائب، ومن حيث المبدأ تدعم المستشارة الألمانية وزير الداخلية الاتحادي دي ميزير بشكل واضح”.
يذكر أن دي ميزير يطالب بتحسين التنسيق بين السلطات الأمنية في ظل خطر الإرهاب الذي تواجهه ألمانيا.
ويقترح للتصدي لذلك تعزيز المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا وإلغاء المكاتب المحلية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بالولايات) لصالح السلطة الاتحادية، ولكن هناك الكثير من الانتقاد من جانب الولايات لهذا الاقتراح.
ومن جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية إن هذه الاقتراحات لم تكن نتيجة مباشرة لهجوم برلين، الذي تم من خلال الدهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد يوم 19 ديسمبر الماضي وأودى بحياة 12 شخصا على الأقل وإصابة 55 تقريبا.
وأكد المتحدث أن الاقتراحات نشأت في الوزارة نتيجة الحوادث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
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