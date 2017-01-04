قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، أن أزمة نقص مياه الرى ظهرت حديثاً، وأصبح يعاني منها الفلاحين في عموم الجمهورية،مضيفاً ان قرى مركز شربين تعاني معاناة شديدة بسبب عدم وفرة المياه اللازمة لرى المحاصيل الزراعية الأمر الذى تسبب فى بوار بعض الأراضي وتلف بعض المحاصيل.

وأضاف الشرباصي، أن الأزمة تفاقمت بسبب عدم قدرة المسئولين علي إدارة منظومة مياه الري، بالإضافة إلى أن هناك سوء إدارة لملف الري في محافظة الدقهلية، مشيراً إلى أن وكيل وزارة الري يتجاهل المشكلة تماماً ولا يبحث في خطوات حلها.

وشدد النائب البرلماني، على ضرورة التعامل مع ورد النيل والحشائش الضارة التى تغطى سطح المياه وتتسبب فى انتشار الحشرات ،مضيفاً أن ورد النيل يتغذى على كمية مياه كبيرة تصل إلى استهلاك لتر ماء يومياً للنبتة الواحدة قائلاً “الحشائش بتاخد ميه أكتر من اللى بنحتاجها لرى الأراضى الزراعية”.

وتابع، أن تلك الحشائش والورود تعمل على إعاقة عمليات الري من خلال غلق ومنع جريان مياه النيل في المساقي الضيقة، مشدداً على ضرورة التعامل مع تلك الحشائش واستغلالها كعلف للحيوانات أو فى صناعة الأسمدة العضوية.