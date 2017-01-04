قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي إن وزير الداخلية أكد، في اتصال هاتفي معه، أن الوزارة لا تمنع أحدا من المواطنين من المرور إلى سيناء سواء عبر النفق أو المعديات.

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب سلامة الرقيعي من منع مواطنين من محافظات القناة والدلتا من العبور إلى سيناء، ومطالبته بتوضيح الحكومة للأمر وعما إذا كانت هناك إجراءات احترازية تتخذها الدولة من عدمه.

وأضاف العجاتي - في جلسة المجلس اليوم - “اتصلت بوزير الداخلية، وقال إن هذه المعلومة خاطئة، والشرطة لا تمنع أحدا من الدخول أو المرور عبر النفق أو المعديات.. ويتم التفتيش واتخاذ الإجراءات الأمنية دون أي منع”.