فيس بوك يحارب "العري الحجري"الأربعاء، 4 يناير 2017 04:20 م
أقدم “فيس بوك” على حذف صورة تمثال عار يعود لآلهة البحر عند الرومان، من على صفحة أحد المستخدمين، وذلك بزعم أنها تتعارض مع قواعد وقوانين الموقع التي تحد من الإباحية.
والتمثال، الذي يجسد “إله البحر نبتون” عند الرومان، يعد أحد رموز عصر النهضة في القرن السادس عشر، ويقع في ساحة دل نيتونو في قلب مدينة بولونيا الإيطالية.
وطالبت إدارة الفيس بوك من مؤرخة للفن الإيطالي بحذف الصورة من على صفحتها، كونها تتعارض مع قواعد وقوانين الموقع.
ووفقا لصحيفة “التليجراف” البريطانية، قالت مؤرخة الفن الإيطالي، بارباري، إنها “تشعر بالصدمة كون موقع فيسبوك يمنع نشر صورة فنية لا علاقة لها بالإيحاءات الجنسية”.
وأوضحت بارباري أن إدارة فيس بوك قامت بتغطية التمثال خلال نشر صورة التقطت في احتفالات تعود لعام 1950، مضيفة: “أرى أن فيس بوك يرغب بتغطية التمثال من جديد”.
وكتبت المؤرخة الإيطالية على صدر صفحتها بفيس بوك: “نعم لنبتون ولا للرقابة”.
ومن المعروف أن إدارة فيسبوك صارمة جداً في قواعد النشر على الموقع، وتقوم بحذف أي صور عارية أو تدعو إلى العنف، أو غيرها من الصور غير الأخلاقية.
كما تعمد أحيانا إلى تجميد نشاط مستخدمين لأيام عدة، عقابا لهم على نشر أي من هذه الصور، وقد يصل الأمر إلى إغلاق الصفحة بشكل نهائي.
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