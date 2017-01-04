وصف رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ما يتردد عن رفع الحصانة القضائية عن بعض المستشارين بأنه “عار تماما عن الصحة”.

وطالب عبد العال - خلال جلسة اليوم - النواب آلا يصدقوا هذه الشائعات ولا يرددوها خاصة وأن هناك “كتائب الكترونية” معروفة تروج لها من أجل هدم مؤسسات الدولة.

وقال إنه لا يوجد أحد من المستشارين تحت المساءلة إطلاقا.