 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 04:34 مساءً
روابط سريعة
«النواب» ينفي رفع الحصانة القضائية عن بعض المستشارين
مجلس النواب

«النواب» ينفي رفع الحصانة القضائية عن بعض المستشارين

الأربعاء، 4 يناير 2017 04:29 م

وصف رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ما يتردد عن رفع الحصانة القضائية عن بعض المستشارين بأنه “عار تماما عن الصحة”.

وطالب عبد العال - خلال جلسة اليوم - النواب آلا يصدقوا هذه الشائعات ولا يرددوها خاصة وأن هناك “كتائب الكترونية” معروفة تروج لها من أجل هدم مؤسسات الدولة.
وقال إنه لا يوجد أحد من المستشارين تحت المساءلة إطلاقا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3