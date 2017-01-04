هيئة قناة السويس: إجراءات جمركية خاصة لمينائي شرق بورسعيد والسخنةالأربعاء، 4 يناير 2017 04:04 م
أكد رئيس اقتصادية قناة السويس الدكتور أحمد درويش، أنه يدرس حاليا بالتنسيق مع وزير المالية عمرو الجارحي ، وضع إجراءات جمركية خاصة لموانئ شرق بورسعيد والسخنة ، تختلف عن الموانئ الأخرى التابعة للهيئة، لافتا إلى أن المينائين يتمتعان بظهير صناعي يستوجب تحفيز المستثمر وإيجاد حلول نموذجية للعوائق الجمركية التى تواجه المستثمرين في مصر والتى ينظمها قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006.
جاء ذلك خلال جولة قام بها درويش اليوم الأربعاء بمجمع الصادر والوارد وساحة الجمارك بميناء شرق بورسعيد.
ومن جانبه، أكد مدير جمرك شرق بورسعيد محمد حنفي، أن إجراءات الكشف الجمركي على حاويات الصادر تتم وفق نسبة 10% التى حددها قانون الجمارك، وتحديدا لحاويات الأثاث التى يتم من خلالها تهريب كميات كبيرة من الآثار المصرية، فيما تضطر الجمارك أحيانا إلى إجراء كشف الجميع استجابة لمنشورات مكافحة التهريب الجمركى وإخباريات أمن الموانئ.
وقال حنفي، إنه يجرى حاليا تركيب محطة كشف إشعاع ثابتة للكشف عن الحاويات، وجارى إصلاح سيارة الكشف الموجوده حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية والتى يستغرق إصلاحها 6 أشهر، مطالبا رئيس اقتصادية قناة السويس بقيام الهيئة بإعداد دورات تدريبية لموظفي الجمارك للتدريب على الإجراءات الجمركية للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتى يحددها القانون 82 لسنة 2002.
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