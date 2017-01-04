كشفت الفنانة إلهام شاهين عن قصتها مع العذراء مريم.

وقالت في حوارها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شحية ومنى عبد الغني وسهير جودة على شاشة سي بي سي إن “المسلم الحقيقي يبجل السيدة العذراء مريم وسيدنا عيسى والأنباء والمكرم من وجهة نظري بعد الله هي السيدة العذراء وأنا دعيت يوما في الدير بلبنان وحلمت أمي حلم لي في مصر وكانت امي تسألني لماذا تضعين صورة العذراء في المنزل وقلت لها إن العذراء مكرمة في القرآن وأصدقائها لعبوا في رأسها بأن العذراء خاصة بالمسيحيين ولكن الحلم غير رأيها”.

وتابعت: “وهي لم تعلم ماذا أفعل في لبنان وقالت إنها شاهدت العذراء أمامها تبتسم ووجهها مضيء وبعدها نامت ويتم إجراء لها عملية جراحية وهناك من يضغط على كيس دهني يؤلمها واستيقظت ولم تجد الكيس بالفعل وأصبحت بخير وتحدثت معي وسألتني أين كنت أمس لأن هناك شئ حدث وحكت لي ما حدث”.

ولفتت إلى أن: “يمكن أن أغضب طوال عمري بسبب أذى شخص لأني لم اؤذي أحد أبدا وأحب الجميع ولكن لا أسامح في الأذى وأنا لست وسطية لأني عندما أحب أكون حقيقة ولو كرهت يكون مدى الحياة”.