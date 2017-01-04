قامت مديرية أمن القاهرة باستحداث أقوال أمنية من شرطة النجدة للتعامل مع بلاغات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بزيادة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بما يحقق راحة المواطنين والتعامل السريع والفعال مع كافة البلاغات والشكاوى التي يتم تلقيها من خلال شرطة النجدة.

ويتكون القول المستحدث من سيارتين حديثتين من شرطة النجدة مجهزتين لاسلكياً لتلقي البلاغات من شرطة النجدة برئاسة ضابط ويعاونه القوة المناسبة من الأفراد والتجهيزات الخاصة للتعامل مع البلاغات وشكاوى المواطنين؛ بما يعزز من سرعة الانتقال للبلاغات والتعامل الفعال معها، وقد تم توزيع تلك الأقوال على القطاعات الجغرافية بالقاهرة (الغرب – الشمال – الجنوب – الشرق – القاهرة الجديدة) لتغطية أكبر قدر من البلاغات في المحيط الجغرافي لكل قطاع.

وفي السياق، أكد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال أن تلك الأقوال تم استحداثها لتحقيق سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، بالإضافة لتعزيز ودعم التواجد الشرطي على مستوى المدينة بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، خاصةً في فترات الليل لتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين، واستكمالا لما تقوم به المديرية لدعم منظومة التعامل مع بلاغات المواطنين والذي كان آخرها (سيارة التحقيقات المتنقلة).