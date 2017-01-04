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تدمير بؤر إرهابية وإكتشاف عبوة ناسفة فى حملة أمنية بشمال سيناء
المتحدث العسكري: القضاء على 14 تكفيري وتفجير 10 عبوات ناسفة بشمال سيناء‎

تدمير بؤر إرهابية وإكتشاف عبوة ناسفة فى حملة أمنية بشمال سيناء

الأربعاء، 4 يناير 2017 04:07 م

أسفرت حملة أمنية شنتها قوات الأمن بالعريش وجنوب الشيخ زويد ورفح عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية .. علاوة على تدمير سيارتين تابعتين للعناصر الإرهابية .

وقالت مصادر أمنية إن الحملة التي داهمت أماكن وبؤر تجمع العناصر الإرهبية أسفرت كذلك عن ضبط اثنين من المشتبه فيهم ، وجارى فحصهما وبحث مدى تورطهما فى الأحداث ، بالإضافة إلى حرق وتدمير عدد من البؤر التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

في الوقت نفسه تم تمشيط عدد من المناطق للتأكد من خلوها من العناصر الإرهابية ، كما اكتشفت قوات الأمن عبوة ناسفة كانت تستهدف القوات وتم تفجيرها بدون خسائر أو إصابات.

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